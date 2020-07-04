مكافحة الاجرام تلقي القبض على عصابة سرقت اكثر من 12 عجلة

2020/07/04 | 21:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت مديرية اجرام بغداد، السبت، عن القاء القبض على عصابة سرقت اكثر من 12 عجلة.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، ان "فريق عمل من مكتب (مكافحة سرقة سيارات الكرخ) تمكن من القاء القبض على عصابة متمرسة في سرقة السيارات مكونة من اربع متهمين من ارباب السوابق".واضافت ان " هذه العملية تأتي بعد متابعة حادث سرقة لاحدى العجلات والتوصل الى الجاني والقبض عليه وهو احد افراد العصابة ، ومن خلال التحقيق معه تم التوصل الى المتهمين الثلاثة الآخرين والذين اعترفوا بعد مواجهتهم بالادلة بسرقة اكثر من 12 عجلة بالاكراه في مناطق متعددة من العاصمة ، ليقوموا بعد ذالك بنقل العجلات المسروقة الى محافظات أخرى ليتم التصرف بها هناك مستخدمين باجات مزورة".واكدت المديرية انه " دونت اقوال المتهمين قضائيا بالاعتراف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم لينالوا جزائهم العادل".

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