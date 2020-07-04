الحلبوسي يعزي بوفاة زعيم الطريقة الكسنزانية في العراق

2020/07/04 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم السبت، تعازيه بوفاة زعيم الطريقة الكسنزنية في العراق الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني.

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