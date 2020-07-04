موسكو ترفض اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية

2020/07/04 | 21:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متالبعة أعربت موسكو عن رفضها اتهامات واشنطن لروسيا بانتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وأكدت أن نشاط روسيا الطبي البيولوجي، يحمل طبيعة سلمية بحتة.وكتبت الخارجية الروسية في تعليق بهذا الصدد: “نشاطات روسيا في المجال الطبي الحيوي، ذات طبيعة سلمية بحتة وتتوافق تماما مع التزامات اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وهذا ما تؤكده المعلومات التي تقدمها بلادنا سنويا […]

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