وزارة التربية تزف بشرى نجاح العراق بمنصب علمي لم يحصل عليه من 50 عامًا!

2020/07/04 | 21:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هنأ وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في العراق علي حميد مخلف، المثقفين والاكاديميين كافة، بفوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي في منظمة الالكسو والذي لم يحصل عليه منذ ٥٠ عاماً.واضاف بيان صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة التربية انه “وبعد جهود مضنية قامت بها اللجنة الوطنية […]

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