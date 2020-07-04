شاهد: فوضى تعصف بمستشفى الفيحاء.. شجار بالأيدي بين الكوادر الطبية ومواطن وصراخ النساء يملأ الاجواء

2020/07/04 | 21:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهرت مشاهد مصورة من مستشفى الفيحاء بمحافظة البصرة، شجارا بالأيدي بين الكوادر الطبية وأحد المواطنين، فيما تقف العناصر الامنية بين الطرفين لفض الشجار.وظهر المواطن وثيابه ممزقة بينما تقف عناصر الامن بينه وبين الكوادر الطبية التي كانت تحاول اكمال الشجار معه، في مشهد غير واضح الملابسات، فضلا عن وجود صراخ لنساء يبدو […]

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