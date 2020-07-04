بعد نصف قرن .. العراق ينال ادارة منظمة دولية

2020/07/04 | 21:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نال العراق منصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي في منظمة العلوم والثقافة الدولية "الالسكو" لاول مرة منذ ٥٠ عاما .وهنأ وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في العراق علي حميد مخلف في بيان ، المثقفين والاكاديميين كافة ، بفوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي في منظمة الالسكو والذي لم يحصل عليه منذ ٥٠ عاماً.واضاف ، بعد جهود مضنية قامت بها اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم لسنتين متتاليتين ، تكلل اليوم ، الرابع من تموز ، بمصادقة منظمة الالسكو على هذا الفوز في دَورتها 113 التي عقدت عن بعد ، بعد تنافس شديد بين سبع دول عربية .

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