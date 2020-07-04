محافظة واسط ..تعليمات خلية الأزمة

2020/07/04 | 21:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراعاة للظروف المعيشية لأصحاب القوت اليومي، ونتيجة لإلتزام المواطنين بتوصيات الوقاية بشكل جيد، اصدرت خلية الأزمة في محافظة واسط التعليمات التالية:-

1- الشروع بتطبيق حظر التجوال الجزئي من يوم غد الأحد من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 7 مساءً.



2- يبدأ حظر التجوال الشامل من الساعة 7 مساء الى الساعة 5 صباح...

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