الصحة العالمية تنهي التجارب لدواءين لعدم فاعليتهما ضد كورونا

2020/07/04 | 21:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنهاء التجارب للدواءين “هيدروكسي كلوروكين” و”لوبينافير”/”ريتونافير” لعدم فاعليتهما ضد فيروس كورونا.وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم السبت، إلى أن الدواءين “لم يحققا تخفيضا لنسبة الوفيات للمصابين بكوفيد-19 في المستشفيات، أو خفضاها قليلا”.وأضافت المنظمة أن قرارها وقف التجارب يخص فقط علاج المصابين في المستشفيات، ولن يؤثر على […]

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