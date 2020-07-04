تحالف القوى يرحب بتكليف الاسدي والاعرجي ويشدد على مراعاة التوازن الوطني في المؤسسات المدنية والعسكرية

2020/07/04 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

رحب تحالف القوى العراقية، اليوم السبت، وزير الداخلية الأسبق قاسم الاعرجي بمنصب مستشار الأمن الوطن...





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