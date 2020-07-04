أمين سر نادي الشرطة: لم نناقش المدرب بشأن تعديلات على الملاك المساعد

2020/07/04 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

اكد امين سر نادي الشرطة، علاء بحر العلوم، ان ادارة النادي تسير بخطوات واثقة لأكمال صفوف الفريق الكروي من خلال خارطة الطريق التي وضعها الجهاز الفني، فيما أشار الى ان الادارة لم تناقش المدير الفني عبد الغني شهد بشأن تعديلات على الملاك المساعد.

وقال بحر العلوم في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن: " ادارة النادي تسير بخطوات هادئة وواثقة لأكمال تشكيل فريق الكرة بالتشاور مع المدير الفني للفريق الذي منحناه كامل الصلاحيات لأختيار ادواته من اللاعبين، حيث تم استقطاب نخبة من اللاعبين الذي برزوا مع انديتهم في الموسمين الماضيين".

واضاف:" خلال الاسبوع المقبل سيتم حسم المرحلة الثانية من خطة انشاء الفريق حيث سيتم تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين مثلوا كرة الشرطة الموسم الماضي حسب ما تم تحديده من قبل الجهاز الفني".

وبين ان:" المرحلة الثالثة سيتم التركيز فيها على ملف المحترفين الذين تم اختيارهم بعناية من خلال اطلاع الجهاز الفني على مستوياتهم الفنية خلال المواسم الماضية وسيصار الى اعلان تسميتهم بعد التعاقد بشكل رسمي، حيث سيشكل المحترفين الاضافة الحقيقية للفريق في البطولات المحلية والخارجية".

واوضح:" اما فيما يخص الملاك المساعد فأن ادارة النادي لم تناقش لهذه اللحظة مسألة اجراء اي تعديل، على الرغم من طلب المدرب عبد الغني شهد اضافة المدرب المساعد حسين عبد الواحد وسيتم مناقشة كل هذه التفاصيل في اجتماع الادرة القادم بعد تحسن الوضع الصحي" .

وزاد:" نعي تماما ان الشرطة سينافس على اكثر من صعيد لذا وضعنا في الحسبان اهمية ان يتم بناء فريق متجانس من الخبرة والشباب يمكنها ان تلبي طموحات الجماهير بالمنافسة بقوة على الالقاب".

يشار الى ان فريق الشرطة يستعد حاليا قبل إستئناف منافسات دوري ابطال آسيا حيث يلعب الفريق في مجموعة الى جانب الاهلي السعودي والوحدة الاماراتي واستقلال طهران.

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