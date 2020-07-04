طبابة الحشد الشعبي تكشف الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بكورونا

2020/07/04 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت طبابة الحسد الشعبي، السبت، الموقف اليومي لنقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا.

وقالت الطبابة في ...





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