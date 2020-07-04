عضو بالطاقة النيابية: العراق هو المستفيد من التعاون النفطي مع لبنان.. سنصدر مواد مكدسة بالمستودعات

2020/07/04 | 21:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، امجد العقابي، السبت، 04 تموز، 2020، عن سبب زيارة الوفد العراقي الاخيرة إلى لبنان.

وقال العقابي لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يبيع للبنان جزءا من مشتقاته النفطية، منها النفثة والنفط الاسود، عن طريق رجل اعمال يشتري من العراق تلك المواد بقيمة قليلة ويبيعها على لبنان بقيمة اعلى".

واضاف أن "لبنان طلبت من العراق نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها أن يجتمعوا بهذا الشأن ليكون التعامل بشكل مباشر دون الوسيط وهو رجل الاعمال".

وتابع أن "مادتي النفثة والنفط الاسود اصبحتا مكدسة بالمستودعات وبصورة كبيرة ولا يدخلان ضمن انتاج النفط"، لافتا إلى ان "المستفيد الاول هو من هذا التبادل التجاري هو العراق ".

وكان وفد وزاري عراقي رفيع المستوى ضمَّ وزراء النفط والتجارة والزراعة ، بحث الجمعة (03 تموز 2020)، مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ملفات تجارية وصناعية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "الوفد ضمَّ وزير النفط احسان عبد الجبار ،ووزير الصناعة والمعادن منهل عزيز ،ووزير التجارة علاء الجبوري"، لافتاً إلى أن"الوفد بحث مع رئيس الحكومة اللبنانية تصدير النفط العراقي إلى لبنان مقابل منتجات زراعية وصناعية".

وقال القائم بأعمال السفارة العراقية في بيروت، أمين النصراوي، بحسب (واع)، إن "زيارة الوفد تأتي للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ،ولتوطيد العلاقات العراقية اللبنانية، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ،بما ينعكس بالإيجاب على الشعبين الشقيقين".

وأضاف، أن"موضوع استيراد النفط العراقي من الجانب اللبناني مقابل منتجات زراعية وصناعية متروك للقاءات الرسمية بين الجانبين".

بعدها حصلت (بغداد اليوم)، على مقطع فيديو يظهر فيه تعرض الوفد العراقي المتواجد في لبنان الى الطرد من قبل المتظاهرين في مطعم بابل في بيروت.

ويظهر الفيديو، ‏مجموعة من متظاهري 17 تشرين وهم يقومون بطرد وزير الطاقة اللبناني والوفد الوزاري العراقي من مطعم بابل في العاصمة اللبنانية بيروت وذلك اثناء تظاهرة احتجت على سوء الاوضاع المعيشية في البلاد.

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