2020/07/04 | 21:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة اربيل باقليم كوردستان، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهم بتزوير عملات اجنبية وتصريفها في اسواق المدينة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق شرطة محافظة اربيل وبعد المتابعة والتحقيقات الدقيقة والمكثفة تمكنت من القاء القبض على شخص يدعى (م ا ب) بتهمة تزوير كمية من عملة الدولار الامريكي"، لافتا الى انه "كان يروم صرفها في الاسواق (الماركيتات) في اربيل ".

واضاف البيان انه "بعد تدوين افادته وفتح ملف بالتحقيق معه تم احتجازه وفقا للمادة 284 من قانون العقوبات"، مبينا انه "سيواجه المحكمة بالتهمة المسندة اليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تصريف عملات أجنبية مزورة في اربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تصريف عملات أجنبية مزورة في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).