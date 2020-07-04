2020/07/04 | 21:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم: مؤشرات استحداث درجات وظيفية غير واضحة وتعيين حملة الشهادات مرهون بالموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 21:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: مؤشرات استحداث درجات وظيفية غير واضحة وتعيين حملة الشهادات مرهون بالموازنة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: مؤشرات استحداث درجات وظيفية غير واضحة وتعيين حملة الشهادات مرهون بالموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).