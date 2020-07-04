علماء العراق: من تطاول على المرجعية الدينية “نكرة” يهدف الى تفرقة المجتمع

2020/07/04 | 22:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وصف عضو جماعة علماء العراق الشيخ إبراهيم الحيالي من تطاول على المرجعية الدينية ب، “النكرة”، مؤكدا ان هدف ذلك هو خلق التفرقة بين الجتمع، محملا الحكومة مسؤولية الرد وتقديم شكوى دولية ازاء ذلك.وقال الحيالي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “من تطاول على السيد السيستاني هو نكرة لا قيمة له، حيث ان […]

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