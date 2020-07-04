الخبراء يتوقعون تشكل “قبة حرارية” فوق القطب الشمالي

2020/07/04 | 22:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن ميكا رانتانين، خبير المناخ في معهد الأرصاد الجوية الفنلندي، أن منطقة مرتفع واسعة يطلق عليها “قبة حرارية” ستتكون فوق المحيط المتجمد الشمالي في الأسبوع المقبل.وأشار الخبير في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذا سيسرع في ذوبان الجليد البحري، وقال، “تشير توقعات المركز الأوروبي للتنبؤات المتوسطة المدى (ECMWF)، إلى أن […]

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