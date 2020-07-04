اصابة خمسة من أبرز أطباء الناصرية بالجائحة

2020/07/04 | 22:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار افادت مصادر طبية في محافظة ذي قار، باصابة خمسة من أبرز أطباء الناصرية العاملين بمركز العزل الخاص بكورونا بالجائحة .وقالت المصادر بأن الأطباء هم :1- خضير هزبر2-ضياء خلف العمري3-مجيد الحمامي4-امجد حسين الياسين5-عامر كاظم الاسديواكدت ان الأطباء هم الابرز المتابعين لحالات المرضى بكورونا منذ بدء تفشى الوباء ولحد الان”.يذكر ان الموقف الوبائي في ذي قار سجل 132 حالة اصابة جديدة و182 حالة شفاء.

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