مسرور بارزاني: لا فرق لدي بين مدن كوردستان ونسعى لتخفيف العمالة الخارجية

2020/07/04 | 22:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

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