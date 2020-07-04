فما عندي سوى حبي - مصطفى محمد غريب

2020/07/04 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب اعود اليك في خلدي حنيني وأسعى للتخلصْ من ظنوني اكاد أشكُ في وعظي ورائي كأني في ذرى همي جنونيتقولي لي باني زدت بعداً وحبي فـــــي منايا عريني وانتِ هوايَ انتِ منْ نسيتي ولن أنسى فدى روحي تخونيوكم زادت على قلبي جروحي ......





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