وزارة التربية تعلن فوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم في منظمة الالسكو

2020/07/04 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، حصول العراق على منصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي في منظمة العلوم والثقافة “الالكسو” الدولية وذلك للمرة الاولى منذ ٥٠ عاما.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه إن وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في العراق علي حميد مخلف هنأ المثقفين والاكاديميين كافة، […]

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