نادي الشرطة: لم نناقش اي تعديل للملاك التدريبي ومفاوضاتنا مستمرة مع المحترفين

2020/07/04 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد امين سر نادي الشرطة، علاء بحر العلوم، اليوم السبت، ان ادارة النادي تسير بخطوات واثقة لأكمال صفوف الفريق من خلال خارطة الطريق التي وضعه الجهاز الفني.وقال بحر العلوم في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “ادارة النادي تسير بخطوات هادئة وواثقة لأكمال تشكيل فريق الكرة بالتشاور مع المدير الفني للفريق […]

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