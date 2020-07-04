الحكيم وصالح يبحثان كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية وكورونا

2020/07/04 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، اليوم السبت، مع رئيس الجمهورية برهم صالح كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا المستجد.

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