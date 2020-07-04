إصابات كورونا في طوكيو تتجاوز المئة لليوم الثالث

2020/07/04 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت طوكيو 130 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه 100 حالة، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 2 مايو.وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، وتابعتها /المعلومة/، أن إصابات اليوم تأتي بينما يتم رصد عدد متزايد من الإصابات بين الشباب في الحانات وأماكن […]

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