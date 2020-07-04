اذا كنت ترغب بتوفير النقود ولاتعرف كيف؟ اقرأ الحلول التالية

2020/07/04 | 22:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز لو كنت تفكر أنك لو لم تنفق كل نقودك على أشياء تافهة، لكان هناك الكثير من الأشياء المفيدة التي تود أن تشتريها حقا.إليكم طريقة بسيطة وفعالة لتعليم توفير النقود.القاعدة رقم 1 : قوموا “بتدوير” المبلغ الذي بحوزتكم كل مساء الطريقة بسيطة جدا : كل مساء عليكم أن تقوموا “بتدوير” المبلغ الذي […]

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