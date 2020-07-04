بعد الاطلاق “الجزئي” للرواتب: ماذا عن موظفي الوزارات الأخرى.. وما مصير الأشهر القادمة؟

2020/07/04 | 22:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ينتظر موظفو عدد كبير من الوزارات وعلى راسهم موظفي وزارة الصحة، اطلاق رواتبهم بعد ان تاخر اطلاق الرواتب جميع الموظفين لعدة ايام لاسباب مجهولة، فضلا عن اطلاق اسباب اخرى متضاربة بين المسؤولين، قبل ان تطلق رواتب بعض الوزارات بانتظار اطلاق رواتب الوزارات الاخرى.واعتبرت اللجنة المالية النيابية أن تبرير سبب تأخر رواتب […]

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