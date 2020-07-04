خلية الازمة في الديوانية تصدر قرارات جديدة للحد من كورونا

2020/07/04 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ الديوانية

اصدرت خلية الازمة في محافظة الديوانية، اليوم السبت، قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا ...





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