منظمة الصحة العالمية توقف استخدام عقارين لمرضى كورونا

2020/07/04 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قبلت منظمة الصحة العالمية، السبت، توصية إحدى لجانها الطبية بوقف استخدام عقاري هيدروكسي كلوروكوينين وروبينافير/ريتونافير لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة في بيان صحفي على موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أنها أطلقت تجربة طبية لإيجاد علاج فعال للمرضى الذين أدخلوا المستشفى.

وقد صاغت اللجنة التوجيهية الدولية التوصية في ضوء الأدلة المتعلقة بالعقارين بناءا على النتائج المؤقتة للتجربة.

وجاء ذلك بعد استعراض الأدلة من جميع التجارب التي قدمت في مؤتمر قمة منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث والابتكارات التي عقدت في الفترة من 1 إلى 2 يوليو.

وأظهرت النتائج أن فعالية العقارين ضئيلة أو معدومة تجاه الفيروس.

ولم تظهر التجارب أدلة قوية على فعاليتهما، كما سجلت بعض إشارات السلامة التي ستنشر في منشور بعد أن يتم استعراضه من قبل النظراء.

وينطبق هذا القرار فقط على إجراء تجربة اللجنة التابعة لمنظمة الصحة في المرضى الذين دخلوا المستشفى ولا يؤثر على التقييم المحتمل في دراسات أخرى للعقارين.

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