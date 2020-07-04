2020/07/04 | 22:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تحديثها الثاني اليوم السبت، عن تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 561 إصابة.وسجلت 173 إصابة في محافظة الخليل، و33 في محافظة القدس، و28 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة نابلس، وإصابة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 561 في آخر 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 561 في آخر 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).