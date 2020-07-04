بعد أن وصفت إدانة عملياتها في العراق بـ”الكوميديا السوداء”.. الحكومة العراقية تذكّر بمذكرتي الاحتجاج “غير المؤثرة” التي سلمت لتركيا

2020/07/04 | 22:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عادت الحكومة العراقية اليوم السبت، بالتذكير في تسليم السفير التركي في العراق مذكرات احتجاج، بالرغم من ان المذكرتين ومنذ تسليمهما، لم يشكلا فرقًا ملموسًا ومازالت القوات التركية تواصل عملياتها شمال العراق.وبعد أن اعتبر الخارجية التركية ادانة تدخلها في العراق بانها “كوميديا سوداء”، عادت الحكومة العراقية بالتذكير بمذكرات الاحتجاج التي تم […]

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