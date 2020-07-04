حلول بسيطة وسحرية تساعدك على وقف الشخير

2020/07/04 | 22:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز هناك تغييرات في أسلوب حياتك يمكن أن تساعد في وقف الشخير أو تخفيفه على الأقل، دون أن تضطر للجوء إلى استخدام أجهزة مكافحة الشخير أو زيارة طبيب نوم.1 .فقدان الوزن يمكن للأنسجة الدهنية الزائدة في الحلق والرقبة أن تضيق الشعب الهوائية، وحين يندفع الهواء عبر فتحة ضيقة؛ تتقلص الأنسجة المحيطة بالفتحة […]

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