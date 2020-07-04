العراق يندد بالعملية العسكرية التركية ويحمل انقرة مسؤولية اي خسائر

2020/07/04 | 22:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشن تركية عملية عسكرية ضمن اراضي اقليم كوردستان

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