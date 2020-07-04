2020/07/04 | 22:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضياء البياتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة عراب السينما العراقية عن عمر ناهز 83 عاما ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة عراب السينما العراقية عن عمر ناهز 83 عاما ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).