2020/07/04 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم الكاظمي: نطالب بوقف فوري للاعتداءات التركية على الاراضي العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 22:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم الكاظمي: نطالب بوقف فوري للاعتداءات التركية على الاراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم الكاظمي: نطالب بوقف فوري للاعتداءات التركية على الاراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).