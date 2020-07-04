بصري بين الجبال 11 من 12 - عبدالحميد برتو

2020/07/04 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو ملاحظات سياسية أخيرة على الرغم من أن الكتاب كله ينطوي على ملاحظات ذات طبيعة سياسية.



أحب الكاتب أن يختتمه بفقرة تحت عنوان فرعي: "ملاحظات سياسية أخيرة" تحتل 16 صفحة.



هذه الفقرة بدت لي وكأنها رسالة مفتوحة للحزب، تتداخل وتتشابك فيها الحالات.



ولكن يمكن إلتقاط العبارة التالية التي يقول فيها: "لم أكن يوماً من الأيام معادياً أو متنصلاً بل لازلت في الواجهة أقدم ما أستطيع تقديمه للقيم التي آمنت ......





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