عملاء إسرائيل المعتمدون يتهمون المعارضة الوطنية بالعمالة لإسرائيل -2 - على جدار ثورتنا رقم : 279 - جريس الهامس

2020/07/04 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس عملاء إسرائيل المعتمدون يتهمون كل معارض وطني بالعمالة لإسرائيل- 2 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم :279 إعتاد طغاة النظام الأسدي عملاء إسرائيل المعتمدون بالوثائق والشهود .,ومثلهم طغاة طهران وزعيمهم الخميني وخليفته خامنئي حاخام طهران الذي حمله الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية بالطائرة من باريس إلى طهران ليغتصب السلطة من الشعب الإيراني الثائرعلى حكم الشاه الذي كان آيلاً للسقوط- وقتل الثوار ......





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