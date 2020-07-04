الملا: الشيعة يتعرضون الى هجمة

2020/07/04 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا، السبت، ان الكاريكاتير الذي رسمته صحيفة الشرق الاوسط السعودية جسد المرجعية بملابسها وهيأتها.و قال الملا في حديث لقناة “العهد” ان ” هناك مشروع تنبع منه “الشرق الأوسط” يستهدف المرجعية كما هناك إعلام يستهدف العمامة الشيعة بالتحديد”.و اضاف ان “الشيعة يتعرضون لهجمة تستهدف ربط كل الفساد بهم […]

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