يوفنتوس يعزز صدارته برباعية في شباك تورينو

2020/07/04 | 22:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حسم يوفنتوس “ديربي تورينو”، بفوز عريض بنتيجة 4-1 على ضيفه تورينو في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.وتناوب على تسجيل رباعية يوفنتوس كل من الأرجنتيني باولو ديبالا والكولومبي خوان كوادرادو والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإيفواري كوفي جيجي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقائق 3 […]

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