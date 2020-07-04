2020/07/04 | 22:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حمل الناطق باسم الحكومة احمد ملا طلال، السبت، الجانب التركي المسؤولية القانونية ازاء الاعتداءات المتكررة على العراق، داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار في العراق والمنطقة.وقال ملا طلال في بيان تلقته /المعلومة/: تقوم القوات التركية منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية، نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملا طلال: نحمل تركيا المسؤولية القانونية ازاء اعتدائها على العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملا طلال: نحمل تركيا المسؤولية القانونية ازاء اعتدائها على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).