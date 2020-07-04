اصابة مزارع بنيران قناص ارهابي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2020/07/04 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد العشائري احمد العزاوي، السبت، بان مزارعا اصيب بجروح بنيران قناص داعشي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مزارعا اصيب قبل قليل بنيران قناص داعشي في قرية الهيتاويين قرب حاوي العظيم (70كم شمال بعقوبة) والقريبة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين”.واضاف العزاوي،ان” […]

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