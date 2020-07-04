لماذا يمنع تشغيل المروحة أثناء النوم؟

2020/07/04 | 23:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى بعض الأشخاص أن استخدام المروحة خلال فصل الصيف أكثر أمانا من استخدام المكيف، لكن هناك مخاطر لاستعمالها أثناء النوم ومن ضمن الأسباب بحسب ما نقلته صحيفة “البيان”: تجفف الجلد والعينين يتسبب هواء المروحة الكهربائية في جفاف البشرة ويسرع الجهاز جفاف العينين ما قد يسبب بعض التهيّج والاحمرار عند الاستيقاظ تفاقم المشاكل […]

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