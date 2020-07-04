الشيخ الخزعلي ينعى رحيل الامير باقر الشعلان

2020/07/04 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، رحيل الامير باقر الشعلان الخزعلي.و قال المكتب الاعلامي للشيخ الخزعلي بتغريدة على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” ما نصه: “إنا لله و إنا إليه راجعون بمزيد من الحزن والأسى ننعى رحيل الأمير الشيخ باقر الشعلان الخزعلي الذي وافته المنية صباح […]

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