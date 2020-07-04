لماذا يستحم معظم اليابانيين في المساء؟

2020/07/04 | 23:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يؤدي الاستحمام قبل النوم إلى تحسين نومك، وفقًا لبحث جديد، ويبدو أن اليابانيين يعرفون ذلك منذ سنوات عديدة قبل بقية العالم، ووجدوا أيضًا العديد من الأسباب الأخرى للاستحمام ليلاً.– اليابانيون لديهم مراسم استحمام طويلة عند الاستحمام، يتبع اليابانيون طقوسًا خاصة تتكون من عدة خطوات.أولاً، يدخلون إلى الحمام لغسل كل الغبار والعرق، […]

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