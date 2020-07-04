المُعمِّرة “جيري” تنجو من جائحتين ومرض السرطان.. ما السر؟

2020/07/04 | 23:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجت “جيري شابلز” البالغة 102 عاماً، من جائحتين، الإنفلونزا الإسبانية وفايروس #كورونا، إضافة إلى تعافيها من سرطان الثدي وسرطان القولون.وظهرت “جيري” في مقابلة أجرتها شبكة (CNN) الإخبارية، في ولاية “نيو هاميشاير” شمال شرقي الولايات…

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