2020/07/04 | 23:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية : امتحانات الطلبة الخارجيين بعد الانتهاء من امتحانات الدور الاول للسادس الاعدادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 23:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية : امتحانات الطلبة الخارجيين بعد الانتهاء من امتحانات الدور الاول للسادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية : امتحانات الطلبة الخارجيين بعد الانتهاء من امتحانات الدور الاول للسادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).