2020/07/04 | 23:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادرد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، اليوم السبت، على تساؤلات واتهامات مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي .وأكد دوبرداني في بيان انه "عمل مع خلية الأزمة في نينوى منذ اليوم الاول ومتواصل مع الجميع"، مضيفا "لا يوجد حجر بالاقليم ١٤ يوماً الا للوافدين من خارج العراق".رلفت الى انه "ولمرات عديدة طلب من مدير عام صحة نينوى كتاب الى مكتب السيد المحافظ لتسهيل تنقل الموظفين لكن الى اليوم لم تزوده او مكتب المحافظ باي كتاب من قبل صحة نينوى، حيث قمنا بالاتصال مع نائب محافظ دهوك وطلب تأجيل التحاقهم الى بعد ٥/١٨ وبلغ مدير صحة نينوى بذلك".وأوضح أن "٢٧ الف يبلغ عدد موظفي مديرية صحة نينوى من بينهم ٩٠٠ خارج المحافظة فقط"، مشيرا ان" الدوام في الصحة بالموصل لا يصل الى ٢٥٪؜، فلماذا مدير الصحة أثار ضجة وادعى حاجة لهؤلاء الـ٩٠٠"وبين ان "المصابين بكورونا في نينوى لا يتعدون عدد اصابع اليد وفشل مدير الصحة في ادارة ملف كورونا مع ان عدد الموظفين في الحجر والعزل لا يتجاوزون أعدادهم من الاطباء والممرضين ٦٠ منتسب فقط من اصل ٢٦ الف فاي حاجة يدعيها مدير الصحة ؟؟".واوضح الى ان "هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية ومواد الوقاية والأدوية في جميع مؤسسات صحة نينوى ، اضافة الى وجود فساد في معظم عقود صحة نينوى بما فيها عقد ١.٨ ونسبة الربح العالية منها" .وأضاف ان "نشر اسماء الأطباء والتشهير بهم قد يعرض مدير الصحة للمسائلة القانونية ، سيما وان مدير عام الصحة قد أخفى الكتاب ولم يقم بتعميمه، بدليل تبليغ الاطباء والكوادر بالحجر لمدة ١٤ يوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوبرداني يرد على اتهامات مدير صحة نينوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوبرداني يرد على اتهامات مدير صحة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).