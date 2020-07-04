وزير الداخلية يوجه بصرف الحقوق التقاعدية لمنتسب وافاه الاجل

2020/07/04 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، بصرف الحقوق التقاعدية لمنتسب وافاه الاجل....





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