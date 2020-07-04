البرتغال ترفض استثناءها من القائمة البريطانية للدول الآمنة

2020/07/04 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لشبونة,-(أ ف ب) – اعتبرت البرتغال السبت أن استثناءها من قائمة أقرتها بريطانيا تشمل دولا يمكن للبريطانيين زيارتها بدون التزام حجر بعد العودة منها أمر “غير منطقي”.وقال وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا في مقابلة مع التلفزيون العام “آر تي بي” إن “موضوع الحجر غير منطقي”.تمثل بريطانيا أول سوق سياحية للبرتغال، إذ استقبلت […]

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