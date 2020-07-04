تربية كوردستان تعلن جدول الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية

2020/07/04 | 23:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن جدول الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية.

وبموجب الجدول فأن امتحانات الدور الاول للسنة الدراسية الحالية 2019 – 2020 ستبدأ يوم 11 تموز 2020.

وجاء في الجدول الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الامتحانات العامة للصف الثاني عشر الاعدادي العلمي والادبي تبدأ بمادة اللغة الكوردية وتنتهي باللغات التركية والسريانية والتربية المسيحية.

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