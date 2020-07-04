مرصد الحريات الصحفية: الشرق الاوسط تجاوزت على عمامة رسول الله اكثر من 30 مرة

2020/07/04 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعيصحيفة الشرق الوسط، السبت، ان هناك أكثر من 30 كاريكاتير في صحيفة الشرق الاوسط يتضمن تجاوزا على عمامة رسول الله(ص).و قال جلو في حديث لقناة “العهد”، ان “الشرق الاوسط تمثل ايدلوجية السعودية و هي لديها توتر من العملية السياسية في العراق، “مبينا ان “تجاوزات الشرق الاوسط […]

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