2020/07/04 | 23:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلاب يقيمون (حفلات كورونا).. وجائزة مغرية لأول من يصاب منهم بالجائحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 23:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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